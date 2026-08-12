ABN Amro augmente de 29% son bénéfice net au 2e trimestre

ABN Amro publie un bénéfice net en progression de 29% sur un an, à 781 MEUR au 2e trimestre 2026, tandis que son rendement des fonds propres (ROE) s'est amélioré pour s'établir à 12,1%, contre 9,4% un an auparavant.

La banque néerlandaise revendique une "dynamique commerciale soutenue, marquée par une croissance tant des crédits que des dépôts", ainsi qu'une forte discipline en matière de coûts et une qualité du crédit robuste, avec un coût du risque de 4 points de base.

ABN Amro affiche à la fois une forte progression de 11% du revenu net d'intérêts (RNI) et un niveau élevé de commissions, reflétant la hausse des actifs clients et la solide performance continue de l'activité de compensation (clearing).

En matière de solvabilité, l'établissement financier a vu son ratio CET1 s'améliorer à 15,9%, soutenu par la croissance des activités peu consommatrices de fonds propres. Un dividende semestriel a été fixé à 0,68 EUR par action.

Au chapitre de ses perspectives pour 2026, ABN Amro relève son objectif de RNI commercial à 6,8 MdsEUR et abaisse sa prévision de coûts à 5,5 MdsEUR, en incluant l'impact de NIBC, dont l'acquisition a été finalisée récemment.