ABM Industries dégringole après l'annonce d'un bénéfice trimestriel insuffisant
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions du fournisseur d'infrastructures ABM Industries < ABM.N > en baisse de 5,7% à 45,33

** La société manque les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre , affiche un bénéfice ajusté par action de 82 cents par rapport aux estimations de 95 cents - données compilées par LSEG

** Les décisions stratégiques en matière de prix et de gestion des contrats sur certains marchés ont pesé sur les marges

** La société s'attend à enregistrer des charges de restructuration d'environ 10 millions de dollars au quatrième trimestre

** Cependant, ABM a battu les estimations de revenus pour le troisième trimestre

** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 3% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ABM INDUSTRIES
46,045 USD NYSE -4,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

