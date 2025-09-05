ABM Industries dégringole après l'annonce d'un bénéfice trimestriel insuffisant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 septembre - ** Les actions du fournisseur d'infrastructures ABM Industries < ABM.N > en baisse de 5,7% à 45,33
** La société manque les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre , affiche un bénéfice ajusté par action de 82 cents par rapport aux estimations de 95 cents - données compilées par LSEG
** Les décisions stratégiques en matière de prix et de gestion des contrats sur certains marchés ont pesé sur les marges
** La société s'attend à enregistrer des charges de restructuration d'environ 10 millions de dollars au quatrième trimestre
** Cependant, ABM a battu les estimations de revenus pour le troisième trimestre
** En incluant les mouvements de la séance, les actions sont en baisse de 3% depuis le début de l'année
