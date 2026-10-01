ABL TEXCELL DIAGNOSTICS RELÈVE SON OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES 2026 À UNE FOURCHETTE DE 13,5 M€ À 14,0 M€

La nouvelle estimation intègre la contribution attendue des activités TEXCELL depuis leur reprise au second semestre 2026



• Nouvelle estimation 2026 de 13,5 M€ à 14,0 M€, contre un objectif de 12,265 M€ communiqué le 1er juin 2026, soit un relèvement de 10,1 % à 14,1 %.



• Croissance annuelle correspondante de 94,2 % à 101,4 % par rapport au chiffre d’affaires 2025 de 6,950 M€.



• Résultats du premier semestre 2026 : chiffre d’affaires de 5,415 M€ (+90,0 %), EBITDA de 1,315 M€ et marge d’EBITDA de 24,3 %.



• Intégration des activités TEXCELL, premier partenariat publié avec ABIONYX Pharma et déploiement d’une offre élargie dans le diagnostic moléculaire, la virologie et les sciences de la vie.





Woippy, le 1er octobre 2026 à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique et au développement biopharmaceutique, relève son objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2026. Sur la base des informations commerciales, opérationnelles et comptables disponibles à la date du présent communiqué, la Société anticipe désormais un chiffre d’affaires compris entre 13,5 M€ et 14,0 M€.