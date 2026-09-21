ABL Texcell Diagnostics franchit une nouvelle étape stratégique avec un projet d’acquisition des activités de Vela Diagnostics à Singapour et aux États-Unis

La Société signe une lettre d’intention non contraignante portant sur l’acquisition de 100 % de Vela Operations Singapore et Vela Diagnostics USA, avec l’ambition de consolider une plateforme internationale intégrée couvrant l’EMEA, l’Asie-Pacifique et les États-Unis

• Aucun changement de contrôle et de gouvernance d’ABL Texcell Diagnostics ni d’Advanced Biological Laboratories Luxembourg



Woippy, le 21 septembre 2026 à 19h00 - ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) (la « Société »), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique, annonce avoir signé, aux côtés d’Advanced Biological Laboratories S.A. (ABL), sa société-mère, une lettre d’intention non contraignante portant sur un projet d’acquisition de 100 % du capital de Vela Operations Singapore Pte. Ltd. et de Vela Diagnostics USA Inc.



La lettre d’intention a été conclue entre Advanced Biological Laboratories S.A., ABL Texcell Diagnostics S.A. et VDH Holding Pte. Ltd., société mère du groupe Vela, agissant en qualité de propriétaire et de cédant des deux sociétés concernées.



Un projet structurant pour accélérer le développement international



Le projet d’acquisition constituerait une nouvelle étape majeure dans la stratégie de développement d’ABL Texcell Diagnostics.