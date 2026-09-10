ABL DIAGNOSTICS - TEXCELL RENFORCE SA POSITION DE REFERENCE INTERNATIONALE EN SECURITE ET CLAIRANCE VIRALE AVEC UN NOUVEAU PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC ABIONYX PHARMA

• Sélection de la division TEXCELL d’ABL Diagnostics pour les études de sécurité et de clairance virales de CER-001



• Accompagnement d'une étape clé du programme industriel et réglementaire d'ABIONYX Pharma



• Confirmation du positionnement international TEXCELL dans le développement biopharmaceutique



• Valorisation des synergies entre les expertises de TEXCELL et d'ABL Diagnostics







Woippy, le 10 septembre 2026 à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD - ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique, communique ce jour la conclusion d'un partenariat stratégique d’ABIONYX Pharma (FR0012616852 – ABNX – éligible PEA PME), société biopharmaceutique de nouvelle génération qui développe des thérapies innovantes dans le sepsis et les soins intensifs, fondées sur une plateforme technologique exclusive basée sur l’apoA-I, avec sa division TEXCELL, référence internationale en sécurité virale, clairance virale, biosécurité et virologie appliquée au développement biopharmaceutique.



Dans le cadre de ce partenariat, TEXCELL réalisera les études de sécurité et de clairance virale associées à la préparation des lots de validation du procédé de fabrication de CER-001, candidat médicament biologique développé par ABIONYX Pharma dans plusieurs indications, dont la déficience en LCAT.