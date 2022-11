ABL DIAGNOSTICS RENFORCE

SES CAPACITES DE PRODUCTION

GRACE AU PROGRAMME « FRANCE RELANCE »

ABL Diagnostics a le plaisir d'annoncer qu'une augmentation substantielle de ses capacités de production de dispositifs médicaux de biologie moléculaire a été rendue possible grâce au programme RESILIENCE France Relance intitulé "SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT ET A LA MODERNISATION DE L'INDUSTRIE".

Dans le contexte de la crise du Covid-19, le Gouvernement français a mobilisé des moyens exceptionnels pour soutenir l'investissement et moderniser l'industrie. Le financement apporté par l’Etat à ABL Diagnostics se présente sous la forme de subventions, d’un montant de 800K€, inscrites dans le cadre de la réglementation européenne des aides publiques aux entreprises intervenant dans des domaines industriels stratégiques comme la santé, l’aéronautique, l’automobile, le nucléaire, l’agroalimentaire, l’électronique…