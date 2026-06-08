ABL Diagnostics renforce sa présence dans les laboratoires avec le lancement de sa gamme propriétaire HybridChek dédiée au séquençage complet du génome du VIH et de la tuberculose

ABL Diagnostics annonce le lancement prochain d’HybridChek, une nouvelle gamme de solutions NGS basée sur la technologie de capture hybride. Cette innovation stratégique complète les solutions existantes de séquençage par amplicons et permet à la société de proposer désormais les deux principales approches de séquençage ciblé au sein d’un portefeuille intégré, soutenu par les plateformes bioinformatiques DeepChek® et MicrobioChek.



Cette combinaison technologique offre aux laboratoires un environnement unifié pour analyser leurs données génomiques, sans fragmentation logicielle, tout en optimisant les flux de travail. Elle permet de choisir la méthode la plus adaptée selon les applications : panels ciblés via amplicons ou analyse de génomes complets via capture hybride, notamment pour les échantillons dégradés ou à faible quantité d’ADN.



Les premières applications d’HybridChek concerneront le VIH et la tuberculose.

Cette approche complète les gammes Amplicon existantes et renforce l’expertise d’ABL Diagnostics sur les deux technologies clés du NGS. Le marché de la capture hybride est en forte croissance, estimé à 241 M$ en 2024 et 473 M$ en 2030 selon Grand View Research. Les produits seront d’abord proposés en Research Use Only (RUO), sans usage diagnostique clinique.



Avec HybridChek, ABL Diagnostics renforce son positionnement comme acteur intégré du séquençage microbien et élargit son potentiel sur un marché en expansion.