ABL Diagnostics présente trois nouvelles communications scientifiques à la RICAI 2025

ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”), société innovante spécialisée dans la microbiologie et le séquençage de pathogènes annonce la présentation de trois posters scientifiques à la 45ᵉ Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse (RICAI 2025), qui se tiendra à Paris les 15 et 16 décembre 2025.



- Poster P-075 : « Détection multiplexe rapide de 19 gènes de résistance de Mycobacterium tuberculosis par NGS en routine clinique » - https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI2025_P-075_TB_ABL-1-1.pdf



- Poster P-187 : « HPV RNA-Seq : un test NGS ciblé pour le triage moléculaire des lésions cervicales de haut grade chez les femmes positives à HPV » - https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI_ABL-Pasteur_2025-1.pdf



- Poster P-212 : « Évaluation comparative des performances des plateformes iSeq100 et MiSeq i100 pour le séquençage par multiplexage du VIH, VHC, Mycobacterium tuberculosis et ARNr 16S » - https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2025/12/RICAI_ABLAIX_poster_2025-1-1.pdf



« Ces travaux que nous allons présenter à la RICAI 2025 illustrent l’engagement d’ABL Diagnostics à soutenir le progrès scientifique et la communauté scientifique en continuant le développement de nouveaux outils moléculaires robustes destinés à la recherche en maladies infectieuses et aux solutions diagnostiques de demain. » — Dr Sofiane Mohamed, Responsable R&D, ABL Diagnostics.