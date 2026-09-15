ABL DIAGNOSTICS PARTICIPERA AU EUROPEAN MAIN MIDCAP EVENT PARIS 2026 LES 30 SEPTEMBRE ET 1er OCTOBRE 2026

ABL Diagnostics (Euronext Paris – ISIN : FR001400AHX6 – ABLD) annonce sa participation au European MidCap Event Paris 2026, qui se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2026 au Four Seasons Hotel George V à Paris.



Organisé par CF&B Communication, cet événement réunit des sociétés cotées et des investisseurs institutionnels internationaux autour de rencontres individuelles avec les équipes dirigeantes.



À cette occasion, la Direction d’ABL Diagnostics présentera les développements récents de la Société, sa stratégie de croissance et ses perspectives, notamment dans les domaines du diagnostic moléculaire, du séquençage, de la virologie, de la sécurité virale et des services destinés aux acteurs des sciences de la vie.



Les investisseurs souhaitant rencontrer ABL Diagnostics pendant l’événement peuvent prendre contact avec la société ou directement avec CF&B Communication.