ABL DIAGNOSTICS : MODIFICATION DES RESSOURCES ALLOUEES AU CONTRAT DE LIQUIDITE

Woippy, le 5 novembre 2025 à 19h00





ABL Diagnostics (ISIN : FR001400AHX6 – Mnémonique : ABLD) (la "Société") annonce avoir procédé en date du 5 novembre 2025 au titre du contrat de liquidité signé avec Invest Securities et conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, à une augmentation des moyens en cash par un apport complémentaire de 15.000 €.





Cette augmentation en cash vise à rééquilibrer les moyens alloués afin d’assurer une meilleure liquidité au titre et éviter le cas échéant des décalages de cours non justifiés par la tendance de marché.



Après prise en compte de l’apport de 15.000 € en cash, les moyens affectés au contrat de liquidité en date du 05.11.2025 après clôture du marché sont de :



• 45.133 titres



• 10.903,49 € en espèces.





Il est rappelé que lors du bilan semestriel au 30.06.2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :



• 35.695 titres



• 29.334,79 € en espèces.