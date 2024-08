ABL DIAGNOSTICS : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Regulatory News:



ABL Diagnostics (Paris:ABLD) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers son rapport financier annuel 2023.



Il peut être consulté sur le site d’ABL Diagnostics https://www.abldiagnostics.com dans la rubrique Newsroom – Informations juridiques et financières.



Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 26 juillet 2024 a arrêté les comptes annuels et décidé de convoquer les actionnaires en assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour le 20 septembre 2024.



A propos de ABL Diagnostics

ABL Diagnostics est spécialisée dans le développement de logiciels de collecte et de traitement des bases de données médicales, de mesure de la qualité des soins, de diagnostic par génotypage des maladies infectieuses (SIDA, hépatites virales et tuberculose) et d'aide à la décision à destination des médecins et des infirmières, des laboratoires de virologie et de microbiologie et des chercheurs s´occupant de patients atteints de maladies chroniques et complexes.



ABL DIAGNOSTICS est coté sur le marché Euronext compartiment B de NYSE EURONEXT - Code ISIN : FR001400AHX6



Société anonyme au capital de 1 611 465,60 euros

Siège social : 72C route de Thionville - 57140 WOIPPY

552 064 933 R.C.S. METZ







