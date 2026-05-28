ABL Diagnostics met en avant le NGS pour le suivi des résistances du CMV au congrès SEIMC 2026

Une étude présentée au SEIMC 2026 (https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/05/Poster-SEIMC_2026_Paula-Munoz.pdf) met en lumière l'intérêt du séquençage de nouvelle génération (NGS) pour détecter les mutations de résistance du cytomégalovirus (CMV) chez des patients traités par maribavir. Réalisée par Hospital Clínic de Barcelona avec le soutien d'ABL Diagnostics et de son partenaire Palex, l'étude porte sur des patients immunodéprimés, notamment transplantés d'organes solides ou de cellules souches hématopoïétiques.



Les résultats montrent que le NGS permet d'identifier des mutations de résistance à faible fréquence pouvant échapper aux méthodes conventionnelles, renforçant ainsi le suivi virologique et la compréhension des dynamiques virales complexes.



ABL Diagnostics a contribué à ces travaux grâce à son système DeepChek® comprenant des tests de génotypage CMV, un workflow NGS optimisé pour les plateformes Illumina et un logiciel d'interprétation bioinformatique automatisée. Avec l'arrivée de nouveaux antiviraux comme le maribavir, le recours à des outils de surveillance à haute sensibilité devient essentiel pour mieux documenter l'émergence des résistances chez les patients transplantés.