ABL Diagnostics fait progresser sa stratégie NGS « platform-agnostic » grâce à la vérification en cours de DeepChek® sur la plateforme AVITI™ d’Element Biosciences

Woippy, France — 09 juin 2026, 08h00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD »), pionnier des diagnostics moléculaires innovants et des logiciels de bioinformatique, annonce aujourd’hui la poursuite de son programme de vérification analytique visant à évaluer la compatibilité de son workflow propriétaire DeepChek® (préparation de librairies de bout en bout et analyse bioinformatique) avec la plateforme de séquençage AVITI™ d’Element Biosciences.



Cette étude en cours constitue une étape importante de la stratégie « platform-agnostic » d’ABL Diagnostics, qui vise à offrir aux laboratoires une plus grande flexibilité dans le choix des technologies de séquençage, tout en maintenant des workflows analytiques standardisés.



La plateforme AVITI™ d’Element Biosciences suscite un intérêt croissant sur le marché du NGS grâce à sa chimie propriétaire Avidity Sequencing™, offrant un rendement de séquençage configurable via une architecture à double cellule de flux indépendante.



Dans le cadre de ses travaux de vérification en cours, ABL Diagnostics évalue les performances du workflow DeepChek® sur la plateforme AVITI™ en comparaison avec des systèmes de séquençage établis, notamment Illumina MiSeq® et iSeq™ 100. Ces évaluations visent à soutenir une compatibilité élargie entre différentes plateformes de séquençage et à offrir aux laboratoires une flexibilité opérationnelle accrue.