ABL Diagnostics et CDL Pharma signent un accord stratégique de distribution intra groupe pour offrir une chaîne intégrée du diagnostic moléculaire à la gestion d’échantillons

Ce partenariat entre sociétés sœurs du groupe ABL réunit technologies NGS/PCR, solutions digitales et services de gestion d’échantillons pour accélérer la recherche clinique et la prise en charge des patients.





Woippy et Marseille, le 2 octobre 2025 à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext : ABLD), spécialiste français des solutions de diagnostic moléculaire (NGS, PCR et logiciels), et CDL Pharma, CRO certifiée ISO 9001:2015 et société sœur d’ABL Diagnostics au sein du groupe ABL, annoncent la signature d’un accord de distribution intra groupe.



Dans le cadre de cet accord, ABL Diagnostics distribuera les services de gestion et de logistique d’échantillons cliniques de CDL Pharma, mondialement, en les combinant, si possible, avec les gammes DeepChek® (génotypage par NGS/Sanger), UltraGene (PCR temps réel) et les solutions digitales.



« Cette collaboration formalise des synergies naturelles : ABL Diagnostics apporte des technologies de référence en génomique et en PCR, pendant que CDL Pharma sécurise le continuum opérationnel autour de l’échantillon clinique. Ensemble, nous simplifions le parcours de nos clients avec une offre intégrée et conforme aux standards les plus exigeants », déclare Mr Mohamed Errafyqy, ABL Diagnostics.