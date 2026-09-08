ABL DIAGNOSTICS CONFIRME SON CHANGEMENT D’ECHELLE AU PREMIER SEMESTRE 2026 : CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 90,0 %, EBITDA MULTIPLIE PAR PLUS DE QUATRE ET RESULTAT NET EN HAUSSE DE 343,3 % PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE 2025

En six mois, ABL Diagnostics réalise déjà 77,9 % du chiffre d’affaires annuel 2025 et dépasse de 29,7 % le résultat net enregistré sur l’ensemble de l’exercice 2025



• Chiffre d’affaires de 5,415 M€ au S1 2026, contre 2,849 M€ au S1 2025, soit une croissance publiée de 90,0 %

• EBITDA de 1,315 M€ au S1 2026, contre 0,295 M€ au S1 2025, avec une marge d’EBITDA portée à 24,3 %, contre 10,3 % un an plus tôt

• Résultat opérationnel, ou EBIT, de 1,115 M€ au S1 2026, contre une perte opérationnelle de 0,066 M€ au S1 2025

• Résultat net de 1,280 M€ au S1 2026, contre 0,289 M€ au S1 2025, et déjà supérieur de 29,7 % aux 0,987 M€ enregistrés sur l’ensemble de l’exercice 2025

• Chiffre d’affaires du S1 2026 représentant 44,2 % de l’objectif annuel 2026 de 12,265 M€ publié le 1er juin 2026



Woippy, le 8 septembre à 18 heures – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) (la « Société »), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique, publie aujourd’hui ses résultats au titre du premier semestre clos le 30 juin 2026.



Le Conseil d’administration d’ABL Diagnostics, réuni le 8 septembre 2026, a arrêté les comptes semestriels de la Société au 30 juin 2026. Ces comptes font l’objet d’un examen limité par le commissaire aux comptes dont les travaux sont toujours en cours.



Le premier semestre 2026 confirme l’accélération du changement d’échelle d’ABL Diagnostics.