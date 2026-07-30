ABL Diagnostics : Cession d'un nouveau bloc d'actions par son actionnaire principal ABL

Woippy, le 29 juillet 2026 à 18 heures, ABL Diagnostics informe que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories (ABL), une société de diagnostic luxembourgeoise, a déposé, via ONDE, le dispositif centralisé de dépôt des informations auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une information relative à la cession d'un nouveau bloc d'actions ABL Diagnostics dans le cadre d'une opération de gré à gré avec un tiers privé.



Le dépôt relatif à cette cession est consultable dans la base des décisions et informations financières (BDIF) de l’AMF à l’adresse suivante : https://bdif.amf-france.org/fr/details/2026DD1129675.

Avec le soutien de son actionnaire principal, ABL, ABL Diagnostics poursuit ses efforts pour renforcer sa visibilité auprès de toutes les parties prenantes (investisseurs, partenaires, clients et employés).