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ABL Diagnostics : Cession d'un nouveau bloc d'actions par son actionnaire principal ABL
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 08:35
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Woippy, le 29 juillet 2026 à 18 heures, ABL Diagnostics informe que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories (ABL), une société de diagnostic luxembourgeoise, a déposé, via ONDE, le dispositif centralisé de dépôt des informations auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une information relative à la cession d'un nouveau bloc d'actions ABL Diagnostics dans le cadre d'une opération de gré à gré avec un tiers privé.

Le dépôt relatif à cette cession est consultable dans la base des décisions et informations financières (BDIF) de l’AMF à l’adresse suivante : https://bdif.amf-france.org/fr/details/2026DD1129675.
Avec le soutien de son actionnaire principal, ABL, ABL Diagnostics poursuit ses efforts pour renforcer sa visibilité auprès de toutes les parties prenantes (investisseurs, partenaires, clients et employés).

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