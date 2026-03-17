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ABL Diagnostics : Cession d'un nouveau bloc d'actions par son actionnaire principal ABL
information fournie par Boursorama CP 17/03/2026 à 18:00

Regulatory News:

ABL Diagnostics (Paris:ABLD) informe que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories (ABL), une société de diagnostic luxembourgeoise, a déposé, via ONDE, le dispositif centralisé de dépôt des informations auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une information relative à la cession d'un nouveau bloc d'actions ABL Diagnostics dans le cadre d'une opération de gré à gré avec un tiers privé.

Le dépôt relatif à cette cession est consultable dans la base des décisions et informations financières (BDIF) de l’AMF à l’adresse suivante : https://bdif.amf-france.org/fr/details/2026DD1100972.

Avec le soutien de son actionnaire principal, ABL, ABL Diagnostics poursuit ses efforts pour renforcer sa visibilité auprès de toutes les parties prenantes (investisseurs, partenaires, clients et employés).

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
3,220 EUR Euronext Paris -3,01%

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