ABL Diagnostics : Cession d'un bloc d'actions à Alumni Capital par son actionnaire principal ABL
information fournie par Boursorama CP 07/08/2025 à 08:00

ABL Diagnostics informe que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories (ABL), une société de diagnostic luxembourgeoise, a déposé, via ONDE, le dispositif centralisé de dépôt des informations auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), une information relative à la cession d'un bloc d'actions ABL Diagnostics dans le cadre d'une opération de gré à gré avec Alumni Capital LP (www.alumnicapital.com), un fonds d'investissement américain spécialisé dans les sociétés cotées dans le secteur de la santé.


Le dépôt relatif à cette cession est consultable dans la base des décisions et informations financières (BDIF) de l’AMF à https://bdif.amf-france.org/fr/details/2025DD1050526 .


Avec le soutien de son actionnaire principal, ABL, ABL Diagnostics poursuit ses efforts pour renforcer sa visibilité auprès de toutes les parties prenantes (investisseurs, partenaires, clients et employés).

