ABL DIAGNOSTICS ANNONCE SA PARTICIPATION À INVESTOR ACCESS @ MAISON DE LA CHIMIE PARIS 2026

Woippy, le 17 septembre 2026 – ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD), société internationale spécialisée dans le diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services en sciences de la vie, annonce sa participation à Investor Access @ Maison de la Chimie Paris les 6 et 7 octobre 2026.



Organisé par Investor Access, cet événement met en relation sociétés cotées et investisseurs professionnels dans le cadre de rencontres ciblées et pré-organisées. Le programme 2026 réunit plus de 190 investisseurs professionnels et 90 sociétés cotées.



À cette occasion, la Direction d’ABL Diagnostics sera disponible pour des rencontres one-to-one afin de présenter les développements récents de la Société, sa stratégie de croissance et ses perspectives, ainsi que l’évolution de ses activités dans le diagnostic moléculaire, la virologie, la sécurité virale et les services dédiés aux acteurs des sciences de la vie.



Les investisseurs souhaitant rencontrer ABL Diagnostics peuvent contacter la Société via contact@abldiagnostics.com ou Investor Access : Numa Pomirol – numa@investoraccess.fr – +33 (0)6 60 98 27 96.