ABL Diagnostics annonce la mise à disposition du dernier rapport d'analyse d'All Invest Securities

Woippy, le 14 septembre 2026 à 20h - ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique et au développement biopharmaceutique, informe ses actionnaires et l'ensemble de la communauté financière de la publication du dernier rapport d'analyse consacré à la Société par Jean-Pierre Loza, analyste biotech de All Invest Securities.



Dans ce rapport publié le 14 septembre 2026, All Invest Securities maintient sa recommandation ACHAT sur le titre ABL Diagnostics ainsi que son objectif de cours de 8,7 € par action, soulignant notamment la forte croissance de l'activité au premier semestre 2026, l'amélioration de la rentabilité et la confirmation des objectifs annuels de la Société.



Accès à la note de recherche

La flash note complète d'Allinvest (Invest Securities), rédigée par l'analyste Jean-Pierre Loza, est disponible sur l'espace investisseurs d'ABL Diagnostics ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/09/ABL-DIAGNOSTICS-Progression-forte-du-CA-et-Guidances-2026-confirmees-ACHAT-OC-87E-14-9-2026.pdf). Les précédents documents sont toujours consultables sur le site internet des Informations Légales et Financières (Legal & Financial News) dans la sous-section « Analyses financières ».