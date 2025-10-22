 Aller au contenu principal
ABL Diagnostics – Annonce d’un second accord entre ABL SA et Alumni Capital
information fournie par Boursorama CP 22/10/2025 à 18:00

Woippy (France), le 22 octobre 2025 – 18h00 (CET)

ABL Diagnostics SA (la « Société ») informe le public qu’Advanced Biological Laboratories SA (ABL SA), sa société mère, a annoncé aujourd’hui, par voie de communiqué distinct, la signature le 16 octobre 2025 d’un second accord de cession d’actions et de prêt de titres avec Alumni Capital LP (Delaware, États-Unis) et Alumni Capital Limited (Îles Vierges britanniques).

Cet accord fait suite à une première opération annoncée en août 2025 (voir communiqué ), dans le cadre de laquelle ABL SA avait cédé un bloc de 166 667 actions ordinaires existantes d’ABL Diagnostics à Alumni Capital.

Détails de la nouvelle opération :
• Nature de l’accord : ABL SA met en place un cadre contractuel permettant des cessions successives d’actions existantes, combinées à un mécanisme de prêt de titres.
• Volume maximum : jusqu’à 1 128 026 actions ordinaires existantes d’ABL Diagnostics, représentant environ 7 % du capital social, pourront être cédées par ABL SA à Alumni Capital sur une période de 24 mois.
• Modalités de prix : chaque cession, par tranche de 50 000 actions, sera réalisée à un prix égal à 80 % du plus bas cours de clôture observé sur une période de 5 jours de bourse précédant la date de règlement-livraison.
• Frais : Aucun frais n’est à la charge d’ABL Diagnostics dans le cadre de cet accord. Celui-ci est conclu par ABL SA, qui assume seule les obligations financières.

Valeurs associées

ABL DIAGNOSTICS
4,5000 EUR Euronext Paris -0,88%

