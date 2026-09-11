ABL Diagnostics (ABLD) annonce le dépôt d’une offre de reprise de IntegraGen

Woippy, le 11 septembre 2026, 12:00 - ABL Diagnostics (Euronext Paris : ABLD – ISIN : FR001400AHX6) (la « Société »), société spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire, les logiciels de santé et les services associés à la recherche clinique, annonce avoir déposé ce vendredi 11 septembre 2026, une offre de reprise de l’activité et des actifs de IntegraGen spécialisée dans l’analyse génomique de tous les acides nucléiques, et particulièrement sur le cancer et les maladies génétiques rares, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire devant le Tribunal de commerce d'Évry.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’ABL Diagnostics visant à évaluer les opportunités de croissance externe complémentaires à son portefeuille actuel.



Ce projet d’acquisition sur le fondement de l’article L. 642-1 du Code de commerce, demeure soumis à la décision du Tribunal de commerce d’Evry. À ce stade il n'existe aucune certitude quant à la désignation d’ABL Diagnostics en tant que candidat repreneur.