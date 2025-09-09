 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 766,35
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax: Stifel relève son objectif de cours
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 10:55

(Zonebourse.com) - Stifel réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 100 E (au lieu de 68 E).

L'analyste souligne qu'Abivax a déclaré une trésorerie d'environ 61 millions d'euros, hors augmentation de capital récente d'environ 600 millions d'euros, ce qui place la société en bonne position pour négocier des conditions favorables avec un grand laboratoire pharmaceutique.

'Nous réitérons notre recommandation d'achat et relevons notre objectif de cours à 100 euros (contre 68 euros précédemment), en tenant compte du potentiel d'un rachat qui pourrait être finalisé avant la publication prévue des données au deuxième trimestre 2026' indique le bureau d'analyse.

Stifel estime que compte tenu de la solidité des résultats de phase III et de la rareté des actifs comparables, nous pensons qu'une transaction pourrait être conclue avant la publication des données prévue au deuxième trimestre 2026.

'Historiquement, la plupart des transactions dans le domaine des MICI ont été conclues en phase II ou avant la publication des données de phase III' rajoute l'analyste.

Valeurs associées

ABIVAX
75,0000 EUR Euronext Paris -0,40%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 10:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LDC : La tendance baissière peut reprendre
    LDC : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 12:07 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Point Marchés - Perspectives de rentrée
    Point Marchés - Perspectives de rentrée
    information fournie par Amundi 09.09.2025 12:00 

    Découvrez l'interview de Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute par Catherine Saade sur les perspectives de rentrée. Au programme : -   Les principaux accords commerciaux apportent de la clarté cet été -   Les droits de douane devraient ralentir la croissance ... Lire la suite

  • X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    X-FAB : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.09.2025 11:48 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Municipales 2026 : la commission des comptes de campagne appelle les candidats à la "vigilance" sur les "ingérences étrangères"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 09.09.2025 11:39 

    Les candidats doivent particulièrement prendre garde aux "approches indirectes" par le biais d'associations, groupes d'amitiés et autres "clubs de réflexion". Les candidats aux municipales de mars 2026 doivent faire preuve de "vigilance" concernant les "propositions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank