Abivax salué pour des données de phase 3 sur obefazimod
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 11:28
Ces données mettent en évidence de nouveaux critères d'efficacité à la semaine 8 chez les patients avec et sans réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées (AT-IR) dans le traitement de la rectocolite hémorragique active modérée à sévère.
La dose de 50 mg d'obefazimod administrée une fois par jour a permis d'obtenir des améliorations cliniquement significatives sur l'ensemble des critères d'évaluation, indépendamment d'une réponse inadéquate antérieure aux thérapies avancées.
Abivax ajoute que les doses de 25 mg et 50 mg administrées une fois par jour ont présenté des résultats comparables pour tous les critères d'évaluation cliniques chez les patients sans réponse antérieure inadéquate aux thérapies avancées.
Valeurs associées
|78,0000 EUR
|Euronext Paris
|+8,03%
A lire aussi
-
De la dissolution surprise en juin 2024 à la démission lundi du Premier ministre Sébastien Lecornu, quelques heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, la France a enchaîné, ces 16 derniers mois, les moments politiques inédits. - Campagne électorale ... Lire la suite
-
Déflagration politique: quelques heures à peine après avoir formé son gouvernement, Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, sous le feu des critiques et fragilisé de l'intérieur par la fronde des Républicains de Bruno Retailleau. Le locataire ... Lire la suite
-
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "conserver" contre "réduire". * PLUXEE PLX.PA - Jefferies abaisse son objectif de cours à 17 euros contre 20,80 euros. * GETLINK GETP.PA - UBS abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter". ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer