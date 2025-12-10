Abivax s'envole sur une rumeur d'intérêt d'Eli Lilly (actualisé)

(Ajoute réactions d'Eli Lilly et d'Abivax, cours actualisé)

L'action de la société de biotechnologie Abivax ABVX.PA grimpe mercredi à la Bourse de Paris, deux traders évoquant une rumeur de marché concernant un possible intérêt du géant américain pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N .

A 15h00 GMT, le titre Abivax gagne 9,7% à 115,20 euros, après s'être envolé de plus de 20% plus tôt en séance. La capitalisation boursière de la société française dépasse désormais neuf milliards d'euros.

"Le mouvement de l'action est dû à la spéculation autour d'une possible offre d'achat", a indiqué auprès de Reuters Damien Choplain, analyste chez Stifel, sans évoquer Eli Lilly.

Un porte-parole d’Eli Lilly a déclaré que le groupe ne commentait pas ses "activités de développement commercial".

De son côté, Abivax a dit ne pas commenter les rumeurs de marché.

