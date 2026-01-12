Abivax s'envole sur fond de nouvelles rumeurs d'OPA

Le logo d'Eli Lilly, présent sur le siège du groupe. (crédit : Adobe Stock / )

Abivax ABVX.PA monte fortement lundi en Bourse après une information selon laquelle le géant pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N est toujours intéressé par un rachat du groupe français de biotechnologie.

A la Bourse de Paris, vers 08h50 GMT, l'action Abivax grimpe de 27,27%, signant la meilleure performance de l'indice SBF120 .SBF120 , lui-même en repli de 0,47%.

Selon La Lettre, Eli Lilly est prêt à racheter Abivax pour 15 milliards d'euros, confirmant des rumeurs déjà évoquées le mois dernier d'un intérêt du géant américain pour le groupe français.

Abivax n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters.

Le titre de la biotech française s'achemine vers sa plus forte hausse en une seule séance depuis le 23 juillet, date à laquelle il avait fini sur un gain de plus de 500% grâce aux résultats positifs d'un essai de phase avancée pour son principal médicament, l'obefazimod, destiné au traitement de la rectocolite hémorragique.

"A la suite des résultats positifs de l'essai de phase III sur la colite ulcéreuse, Abivax est devenu une cible en matière de fusion-acquisition très intéressante", écrit Kepler Cheuvreux dans une note.

(Rédigé par Alessandro Parodi à Gdansk; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)