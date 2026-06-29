 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax : Résultats positifs de la partie 2 de maintenance ABTECT démontrant un bénéfice clinique significatif chez des patients atteints de RCH réfractaire et renforçant les données de sécurité de phase 3
information fournie par Boursorama CP 29/06/2026 à 22:20

Communiqué de presse ABIVAX

Résultats positifs de la partie 2 de maintenance ABTECT démontrant un bénéfice clinique significatif chez des patients atteints de RCH réfractaire et renforçant les données de sécurité de phase 3

• L’obéfazimod a apporté un bénéfice clinique significatif dans une population hautement réfractaire de patients atteints de rectocolite hémorragique (« RCH »), avec 37,2 % des patients non répondeurs au traitement d’induction ayant atteint une rémission clinique et 34,5 % une rémission endoscopique à la semaine 44 après la poursuite du traitement par obéfazimod 50 mg ;

Valeurs associées

ABIVAX
83,300 EUR Euronext Paris -1,42%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
72,78 -2,75%
CAC 40
8 367,33 -0,21%
2CRSI
30,96 +12,50%
STELLANTIS
4,8905 -2,66%
TOTALENERGIES
68,98 +0,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank