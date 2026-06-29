Communiqué de presse ABIVAX
Résultats positifs de la partie 2 de maintenance ABTECT démontrant un bénéfice clinique significatif chez des patients atteints de RCH réfractaire et renforçant les données de sécurité de phase 3
• L’obéfazimod a apporté un bénéfice clinique significatif dans une population hautement réfractaire de patients atteints de rectocolite hémorragique (« RCH »), avec 37,2 % des patients non répondeurs au traitement d’induction ayant atteint une rémission clinique et 34,5 % une rémission endoscopique à la semaine 44 après la poursuite du traitement par obéfazimod 50 mg ;
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