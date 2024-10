Communiqué de presse ABIVAX



Résultats positifs d'une analyse intermédiaire portant sur l'efficacité et la tolérance d’obefazimod 25 mg chez des patients atteints de RCH modérée à sévère après deux ans de maintenance en ouvert.



 Les patients ayant reçu une dose réduite de 25 mg d’obefazimod une fois par jour ont maintenu leur rémission clinique aux semaines 48 et 96.

 L’efficacité et la tolérance d’obefazimod ont été démontrées pour une période allant jusqu'à six ans de traitement.

 Le traitement a été bien toléré, avec un profil