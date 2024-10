Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Abivax: résultats positifs après deux ans de maintenance information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 11:13









(CercleFinance.com) - Abivax a dévoilé jeudi les résultats positifs d'une analyse intermédiaire portant sur son principal candidat-médicament dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) après deux ans de maintenance.



D'après ces données, les patients ayant reçu une dose réduite de 25 mg de sa petite molécule obefazimod une fois par jour ont maintenu leur rémission clinique au bout de 48 et 96 semaines.



Dans cette étude de maintenance, les patients ayant terminé les études de phase 2a (quatre ans) ou de phase 2b (deux ans) - où ils avaient reçu 50 mg d'obefazimod une fois par jour - ont pu continuer le traitement avec une dose réduite de 25 mg par jour pendant une période allant jusqu'à cinq ans supplémentaires.



'Les résultats observés avec une dose plus faible sont particulièrement encourageants, car cela offre aux cliniciens la possibilité de réduire la dose une fois la rémission atteinte', estime le Dr Marla Dubinsky, codirectrice du Susan and Leonard Feinstein IBD Clinical Center à l'Icahn School of Medicine, Mount Sinai, New York.



Abivax souligne que l'efficacité et la tolérance d'obefazimod ont pu être démontrées pour une période allant jusqu'à six ans de traitement.



Suite à ces annonces, l'action de société de biotechnologie progressait de plus de 1% jeudi en fin de matinée à la Bourse de Paris.



Les résultats encourageants obtenus en phase 2 chez des patients atteints de RCH avaient entraîné, en 2022, le lancement d'un programme clinique pivotal de phase 3 à l'échelle mondiale.



Le lancement d'un essai clinique de phase 2b dans la maladie de Crohn est attendu au troisième trimestre 2024.



L'obefazimod est une petite molécule administrée par voie orale dont il a été démontré qu'elle améliore potentiellement l'expression d'un seul microARN.





