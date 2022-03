Communiqué de presse ABIVAX



Résultats annuels 2021 et point d'avancement sur l'activité.



Les réponses des agences réglementaires aux États-Unis et en Europe entérinent l’avancement d’ABX464 vers un programme clinique de phase 3 pour le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH) ; les derniers préparatifs sont en cours.



Critère principal atteint dans une étude d’induction de phase 2b d’ABX464 administré quotidiennement par voie orale dans la RCH, avec une excellente efficacité et un bon profil de tolérance ; les données supplémentaires des études de maintenance de phase 2a et 2b dans la RCH confirment ces résultats à long terme.



Critère principal atteint dans une étude de phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde (PR) ; le bon profil de tolérance et l’efficacité à court et à long terme de 50 mg d’ABX464 administré une fois par jour par voie orale ont été confirmés par les résultats des études de phase 2a d’induction et de maintenance après un an de traitement.



Les résultats prometteurs de la phase d’escalade de dose de l’étude de phase 1/2 d’ABX196 dans le traitement du carcinome hépatocellulaire ont été présentés à l’ASCO GI Cancers Symposium.



Financement obtenu en 2021 pour un total de 85 millions d’euros, avec une augmentation de capital sursouscrite de 60 millions d’euros et l’émission d’obligations convertibles de

25 millions d’euros.



Trésorerie finançant les activités opérationnelles jusqu’à la fin du troisième trimestre 2022.