Abivax recule après avoir lancé une offre d'actions de 600 millions de dollars

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30 juin - ** Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.O , cotées aux États-Unis, ont reculé de 1 % après la clôture, à 132 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** La société lance une émission de 600 millions de dollars d’American Depositary Shares (ADS) ** Les actions d’ABVX cotées aux États-Unis ont bondi de 38,6 % pour clôturer à 133,26 dollars mardi, après que son médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, l’obefazimod, a démontré qu’il aidait des groupes de patients plus difficiles à traiter à atteindre la rémission

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle de son principal candidat-médicament, l’obefazimod, aux États-Unis, ainsi que les dépenses de R&D clinique, principalement liées à la colite ulcéreuse et à la maladie de Crohn, entre autres

** Leerink, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim agissent en tant que chefs de file conjoints, aux côtés de LifeSci Capital ** Le 2 juin, l’action ABVX a chuté de 44 % à 72,50 dollars après la publication par la société de ses premières données d’essai de phase avancée , les investisseurs s’étant focalisés sur des cas de cancer signalés chez des patients recevant la dose la plus élevée, bien que les chercheurs aient estimé que ces cas n’étaient pas liés au traitement