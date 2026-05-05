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Abivax rachète ses certificats de royalties de septembre 2022
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 08:22

Abivax annonce la conclusion d'un contrat d'acquisition portant sur les certificats de royalties émis en septembre 2022, devant être partiellement payés en actions, et en conséquence, les modalités définitives de l'émission de 45 MUSD d'American Depositary Shares (ADS).

La société biopharmaceutique précise que cette augmentation de capital porte sur 403 347 actions ordinaires représentées par autant d'ADS au bénéfice des titulaires des certificats de royalties , à un prix de 111,57 USD par ADS.

"L'environnement de marché actuel offre une opportunité particulièrement favorable de racheter de manière proactive ces certificats de royalties à des conditions attractives", explique Didier Blondel, directeur financier.

La charge liée aux royalties se trouve ainsi significativement réduite, et l'horizon de financement d'Abivax est maintenu jusqu'au 4e trimestre 2027, permettant de poursuivre le financement des programmes cliniques et des activités de planification pré-commerciale.

Le règlement-livraison de l'offre devrait avoir lieu aux alentours du 7 mai. Les 403 347 actions ordinaires (y compris sous forme d'ADS) à émettre dans le cadre de l'offre représenteront une dilution d'environ 0,5% du capital social de la société.

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