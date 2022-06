Communiqué de presse ABIVAX



Abivax publie les résultats de l'étude de phase 2a d'Obefazimod (ABX464) dans la polyarthrite rhumatoïde dans la revue scientifique "Annals of the Rheumatic Diseases" et assurera une présentation lors de l'EULAR 2022.



Résultats de tolérance et d’efficacité de l’étude de phase 2a d’obefazimod (ABX464) dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (PR) publiés dans « Annals of the Rheumatic Diseases », revue scientifique renommée à comité de lecture, et sélectionnés pour une présentation lors du « Annual European Congress of Rheumatology », EULAR 2022.



La présentation lors du congrès d’EULAR se tiendra le 1er juin 2022 à 20h40 (heure de Paris) et sera effectuée par l’investigatrice principale, la Prof. Claire Daien

(accessible aux participants enregistrés)



“Obefazimod” enregistré en tant que dénomination commune internationale pour ABX464 auprès de l’OMS et de l’USAN