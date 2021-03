Communiqué de presse ABIVAX



Abivax publie dans la prestigieuse revue "Gastroenterology" les résultats de l'étude de phase 2a évaluant ABX464 en induction et maintenance dans la rectocolite hémorragique.



L'article revu par le comité de lecture de « Gastroenterology », confirme la qualité et la solidité des données cliniques démontrant la bonne tolérance ainsi que l'efficacité à long terme d'ABX464 administré quotidiennement par voie orale chez les patients atteints de la rectocolite hémorragique (RCH) modérée à sévère.



Le recrutement de 254 patients dans l'étude d'induction de phase 2b d'ABX464 dans la RCH a été achevé en décembre 2020 et les premiers résultats sont attendus au cours du deuxième trimestre 2021.



Abivax prévoit d'ici la fin de l'année 2021 l'entrée de son candidat médicament phare ABX464 dans un programme clinique de phase 3 dans la RCH et l'initiation d'une étude de phase 2b/3 dans la maladie de Crohn.