Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente ses résultats semestriels 2022 et fait un point d'avancement sur ses activités.



Le programme pivotal global de phase 3 avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) avance comme prévu avec l’approbation du comité central d’éthique aux États-Unis et l’inclusion des premiers patients attendue à la fin du mois de septembre 2022.



Les excellents résultats de l’étude de maintenance en ouvert avec obefazimod dans la RCH modérée à sévère démontrent un taux de rémission clinique « best-in-class » de 55,3% pour l’ensemble de la population des 217 patients, après un an d’administration orale quotidienne de 50 mg d’obefazimod.



Publication d’un article scientifique sur les résultats de l’étude d’induction et de l’étude de maintenance après 48 semaines de traitement avec obefazimod dans le traitement de la RCH dans la revue renommée à comité de lecture « Lancet Gastroenterology & Hepatology ».



La trésorerie pour les activités opérationnelles de la Société a été renforcée en septembre par un financement cross-over d’un montant total de 49,2 millions d’euros, étendant l’horizon de trésorerie jusqu’à la fin du premier trimestre 2023.