Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente ses résultats semestriels 2020 et fait un point d'avancement sur ses activités.



Les résultats de l'étude de maintenance de Phase 2a après deux ans de traitement confirment la bonne tolérance et l'efficacité durable de 50mg d'ABX464 administré quotidiennement par voie orale.



77% (180/232) des patients randomisés à ce jour dans l'étude d'ABX464 de Phase 2b dans la RCH, le recrutement devrait s'achever à la fin de 2020.



Une étude "pivot" de Phase 2b/3 d'ABX464 dans la maladie de Crohn est en préparation avec l'initiation du recrutement de patients anticipée pour le premier trimestre 2021.



Les études d'ABX464 de Phase 2b/3 dans la Covid-19, de Phase 2a dans la polyarthrite rhumatoïde et l'étude d'ABX196 de Phase 1/2 dans le carcinome hépatocellulaire progressent.



Les activités opérationnelles de la Société seront entièrement financées jusqu'à début 2021, avec des financements majeurs non-dilutifs obtenus de Bpifrance (36 millions d'euros) et de la Société Générale (PGE de 5 millions d'euros).