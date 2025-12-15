Abivax présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2025



• Trésorerie et équivalents de trésorerie de 589,7 millions d'euros (au 30 septembre 2025) avec une autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027



PARIS, France, le 15 décembre 2025, 22h05 CET – Abivax SA (Euronext Paris : FR0012333284 – ABVX/Nasdaq – ABVX) (« Abivax » ou la « Société »), société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies exploitant les mécanismes naturels de régulation de l’organisme pour stabiliser la réponse immunitaire chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques, présente ce jour les principales informations financières pour la période de neuf mois clôturée le 30 septembre 2025. Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités des périodes de trois et neuf mois se terminant le 30 septembre 2025, arrêtés par le Conseil d’Administration de la Société le 11 décembre 2025, ont été examinés par les commissaires aux comptes de la Société.