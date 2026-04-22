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Abivax présente données phase 3 ABTECT obefazimod dans rectocolite hémorragique à DDW 2026
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 22:13

* Abivax présentera neuf abstracts sur obefazimod à Digestive Disease Week 2026, conférence prévue du 2 au 5 mai à Chicago. * Données, issues du programme de phase 3 ABTECT dans rectocolite hémorragique modérée à sévère, décrivent un bénéfice clinique global avec améliorations observées sur critères endoscopiques et sur symptômes rapportés par patients. * Présentations incluent aussi une synthèse du profil de tolérance, visant à consolider dossier de valeur du candidat avant prochaines étapes de développement. * Volet préclinique met en avant une activité potentiellement antifibrotique, élément susceptible d’élargir intérêt stratégique du produit au-delà du contrôle de l’inflammation. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Abivax SA published the original content used to generate this news brief via EQS News, a service of EQS Group AG (Ref. ID: fr_reg_2313426_fr), on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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