Communiqué de presse ABIVAX



Abivax présente des résultats cliniques à long terme sur l'efficacité et la tolérance d'ABX464 après deux ans de maintenance de phase 2a dans la rectocolite hémorragique.



Les résultats de l'étude de maintenance de Phase 2a en ouvert après deux ans de traitement confirment la bonne tolérance et l'efficacité durable de 50 mg d'ABX464 administré quotidiennement par voie orale



Après deux ans de traitement continu, 69% des patients ont atteint le stade de rémission clinique1 et 94% bénéficient d'une réponse clinique2



Les endoscopies ont été effectuées de manière centralisée par des relecteurs indépendants ; la valeur médiane du biomarqueur calprotectine fécale (31,6 µg/g) est à un niveau normal



L'inclusion des patients dans l'étude de la Phase 2b dans la rectocolite hémorragique se poursuit comme prévu avec 69% (159/232) des patients randomisés à ce jour ;

le recrutement devrait s'achever à la fin de 2020 et les résultats sont attendus pour le deuxième trimestre 2021



Abivax prépare actuellement toutes les étapes nécessaires pour conduire le programme d'études cliniques de Phase 3 d'ABX464