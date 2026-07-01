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Abivax poursuit sa progression après avoir augmenté le montant de sa cession d'actions à 800 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 15:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** Les actions de la société française de biotechnologie Abivax ABVX.O , cotées aux États-Unis, ont progressé de 3,6 % à 138 dollars lors des échanges avant l'ouverture mercredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 800 millions de dollars, supérieure aux objectifs ** La société annonce l'émission de 6,4 millions d'American Depositary Shares (ADS) au prix de 125 dollars

** Le montant de l’offre a été revu à la hausse par rapport à 600 millions de dollars ** Les actions d’ABVX cotées aux États-Unis ont bondi d’environ 39 % pour clôturer à 133,26 dollars mardi, après que son médicament contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, l’obefazimod, a démontré qu’il aidait à des groupes de patients plus difficiles à traiter à atteindre la rémission

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’émission pour financer les dépenses liées à la commercialisation potentielle de l’obefazimod aux États-Unis, ainsi que les dépenses de R&D clinique, principalement liées à la colite ulcéreuse et à la maladie de Crohn, entre autres

** Leerink, Morgan Stanley, Piper Sandler et Guggenheim sont les chefs de file conjoints, aux côtés de LifeSci Capital en tant que chef de file passif ** Le 2 juin, le titre coté aux États-Unis a plongé de 44 % à 72,50 dollars après la publication par la société de ses premières données d’essai de phase avancée , les investisseurs s’étant focalisés sur des cas de cancer signalés chez des patients recevant la dose la plus élevée, bien que les chercheurs aient estimé que ces cas n’étaient pas liés au traitement

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1 commentaire

  • 15:14

    Impressionnant ! Bravo à la société, une telle réussite ne peut qu'attirer la convoitise

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