Communiqué de presse ABIVAX
Abivax participera à plusieurs conférences investisseurs cet automne.
Guggenheim Healthcare Innovation Conference
Boston, Massachusetts
Du 9 au 11 novembre 2026
Discussion informelle (« Fireside Chat ») : mardi 10 novembre, de 10 h 30 à 10 h 55 (ET)
LifeSci Capital X Sofinnova Growth & Innovation Summit
Londres, Royaume-Uni
16 novembre 2026
30th German Equity Forum (Deutsches Eigenkapitalforum)
Francfort, Allemagne
Du 23 au 25 novembre 2026
Présentation de la Société : lundi 23 novembre, de 11 h 40 à 12 h 10 (CET)
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