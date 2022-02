Communiqué de presse ABIVAX



Abivax organise un symposium lors du "17ème Congrès de l'ECCO" le 17 février 2022.



Abivax organisera un « Satellite Symposium » concernant le potentiel d’ABX464 à répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de la rectocolite hémorragique (RCH) le 17 février de 12h00 à 13h00 (heure de Paris).



Les présentations seront données par les leaders d’opinion internationaux, le Pr. Bruce Sands, M.D., M.S. et le Pr. William Sandborn, M.D.



Les agences réglementaires aux États-Unis et en Europe ont récemment entériné l’avancement d’ABX464 dans un programme clinique pivotal international de phase 3 dans la RCH ; l’inclusion des premiers patients est prévue au cours du deuxième trimestre 2022.