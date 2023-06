Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Abivax: nomination d'une nouvelle DRH information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - Abivax annonce la nomination d'Ida Hatoum en tant que Directrice des Ressources Humaines.



'Ida Hatoum sera chargée de diriger la stratégie de croissance d'Abivax aux États-Unis ainsi qu'en Europe, visant à ce que la Société dispose du personnel approprié pour mener à bien son programme clinique de phase 3 d'obefazimod dans la rectocolite hémorragique', indique la société.



Dans un second temps, Abivax visera l'accès au marché et la commercialisation de son candidat médicament, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.



Forte de plus de 15 ans d'expérience, Ida Hatoum sera basée au sein de la filiale d'Abivax établie sur la côte est des États-Unis.







