Communiqué de presse ABIVAX



Michael Ferguson est nommé Directeur Commercial d'Abivax.



Michael Ferguson dispose d’une expérience reconnue dans l’industrie biopharmaceutique et occupait des postes à haute responsabilité pour la commercialisation et le marketing de médicaments dans le domaine de la gastroentérologie, plus particulièrement dans le domaine des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).



En tant que Directeur Commercial, Michael Ferguson dirigera le développement du marché d’obefazimod dans les MICI, en commençant par la rectocolite hémorragique.