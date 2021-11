Communiqué de presse ABIVAX



Les résultats de l'étude de phase 1/2 d'ABX196 menée par Abivax dans le cancer du foie montrent une bonne tolérance et des signaux prometteurs de bénéfice clinique et ont été sélectionnés pour une présentation à l'ASCO GI Cancers Symposium 2022.



ABX196 est la deuxième molécule d’Abivax en développement clinique, après le candidat médicament phare ABX464.



ABX196 a démontré un bon profil de tolérance et des signaux de bénéfice clinique prometteurs chez les patients atteints du cancer hépatocellulaire (CHC), ayant déjà reçu des prétraitements importants.



L’abstract sur les résultats de la phase 1/2 d’ABX196 dans le traitement du CHC a été sélectionné pour une présentation lors du Gastrointestinal Cancers Symposium 2022 (ASCO GI Cancers

Symposium).



Le contenu détaillé de l’abstract soumis à l’ASCO GI Cancers Symposium, sera rendu public à partir du 18 janvier 2022, conformément à la politique officielle d’embargo de ASCO.