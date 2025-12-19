Abivax intègre l'Indice Biotechnologie du Nasdaq
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 07:07
"Notre intégration à l'indice Biotech du Nasdaq reflète la visibilité croissante et la notoriété d'Abivax au sein de la communauté internationale de la biotechnologie", estime le responsable de la société française.
L'indice Nasdaq Biotechnology est conçu pour suivre la performance d'un ensemble de titres cotés sur le Nasdaq Stock Market, classés en sociétés de biotechnologie ou pharmaceutiques selon l'Industry Classification Benchmark.
Les sociétés composant le NBI doivent satisfaire à plusieurs critères d'éligibilité, notamment en matière de capitalisation boursière minimale, de volume quotidien moyen de transactions et d'ancienneté en tant que société cotée.
Valeurs associées
|97,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite
-
(AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite
-
La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite
-
Ipsen a annoncé vendredi que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour son médicament expérimental, le fidrisertib contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), n'a pas atteint son critère principal, engendrant la clôture de l'étude. Le médicament ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer