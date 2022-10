Communiqué de presse ABIVAX



Abivax inclut le premier patient aux Etats-Unis dans son programme global de phase 3 avec obefazimod dans la rectocolite hémorragique.



Premier patient inclus aux États-Unis dans le programme global de phase 3 avec obefazimod (« Programme ABTECT ») dans le traitement de la rectocolite hémorragique modérée à sévère (RCH).

1 200 patients atteints de RCH à travers 36 pays et 600 centres d’investigation seront inclus dans le programme ABTECT qui comprend deux études d’induction et une étude de maintenance unique.

Les doses de 25 mg et 50 mg d’obefazimod seront testées chez les patients naïfs ou réfractaires aux thérapies avancées.

Le programme progresse comme prévu et les premiers résultats des deux études d’induction sont attendus pour fin 2024.