Abivax grimpe sur des rumeurs d'OPA, nouveaux records à la clé
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 16:39
Vers 16h30, le titre gagnait 9,5% à 115 euros, après avoir atteint dans la matinée un plus haut absolu à 126,6 euros, dans des volumes plus de trois fois supérieurs aux quatre dernières séances. Son cours a été multiplié par plus de 28 depuis le 1er janvier.
"Ces mouvements s'expliquent par des rumeurs d'OPA qui circulent au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, principalement sur le blog Betaville et relayées sur X", explique Jamila El Bougrini, l'analyste spécialisée dans les biotechs et la healthtech chez AllInvest Securities.
"Ces rumeurs s'appuient en particulier sur les résultats très prometteurs de phase 3 présentés en juillet dernier, qui en font une cible potentielle pour une big pharma souhaitant consolider sa position dans le stratégique domaine de l'inflammation", ajoute la professionnelle.
"En revanche, cela ne correspond pas forcément à la stratégie actuellement privilégiée par l'équipe de direction, d'autant que la société a réalisé cet été une augmentation de capital de près de 750 millions, ce qui devrait largement lui permettre de développer son produit jusqu'à l'obtention des approbations des agences réglementaires, et au-delà", poursuit Jamila El Bougrini.
"Ces fonds devraient également soutenir sa stratégie d'entrer sur le marché américain sans l'aide d'un partenaire, en "standalone", tout en licenciant le médicament dans le reste du monde", précise-t-elle.
Egalement coté à New York, le titre grimpait de plus de 8% sur le Nasdaq, établissement là aussi de nouveaux zéniths.
