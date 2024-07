Abivax fournit une mise à jour opérationnelle et fait le point sur son programme clinique clé.

Communiqué de presse ABIVAX



Abivax fournit une mise à jour opérationnelle et fait le point sur son programme clinique clé.



• L’essai de phase 3 ABTECT évaluant Obefazimod dans la rectocolite hémorragique (RCH) modérément à sévèrement active, évolue favorablement pour achever le recrutement de patients au début du 1er trimestre 2025

• Les premiers résultats de l’essai d’induction de 8 semaines ABTECT sont attendus au début du 2ème trimestre 2025, avec des données de maintenance de 44 semaines qui devraient être publiées au 1er trimestre 2026 ; les hypothèses de calendrier pour la soumission de la demande de mise sur le marché (NDA) restent inchangées.

• Poursuite des progrès du programme préclinique de traitement en thérapie combinée

• Sylvie Grégoire est nommée Présidente du Conseil d’administration d’Abivax ; le Dr Fabio Cataldi est nommé Directeur médical et le Dr David Zhang, Directeur de la stratégie

• La position de trésorerie permet de mener les activités jusqu'au 4ème trimestre 2025 et au-delà des premiers résultats de l’essai d’induction de 8 semaines ABTECT