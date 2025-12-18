 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology.
information fournie par Boursorama CP 18/12/2025 à 22:15

Communiqué de presse ABIVAX

Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology

Didier Blondel, Directeur administratif et financier d’Abivax commente : « Notre intégration à l’indice Biotech du Nasdaq constitue une étape majeure pour Abivax. Elle témoigne des progrès significatifs que nous avons réalisés en tant qu'entreprise, en particulier dans l’avancement d'obefazimod au travers du succès des essais d'induction ABTECT de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, et reflète la visibilité croissante et la notoriété d'Abivax au sein de la communauté internationale de la biotechnologie. »

Valeurs associées

ABIVAX
97,600 EUR Euronext Paris +3,28%

1 commentaire

  • 22:19

    Tout fait, c'est énorme pour une biotech française

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank