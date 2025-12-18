Communiqué de presse ABIVAX
Abivax fait son entrée au sein de l'indice Nasdaq Biotechnology
Didier Blondel, Directeur administratif et financier d’Abivax commente : « Notre intégration à l’indice Biotech du Nasdaq constitue une étape majeure pour Abivax. Elle témoigne des progrès significatifs que nous avons réalisés en tant qu'entreprise, en particulier dans l’avancement d'obefazimod au travers du succès des essais d'induction ABTECT de phase 3 dans la rectocolite hémorragique, et reflète la visibilité croissante et la notoriété d'Abivax au sein de la communauté internationale de la biotechnologie. »
